Меланома: как самостоятельно вовремя диагностировать болезнь

Онковрач Сергей Дедков рассказал, какие существуют способы диагностирования этой болезни и других видов рака кожи на ранних стадиях.

Он отметил, что каждый человек может самостоятельно оценить опасность родинки. Нормальная родинка должна быть симметричной, если ее разделить на две части. Также важно, как выглядят края родинки. У опасного новообразования края неровные и размытые. Также опасны проявления кровоточивости родинок, которые происходят без травмирования данного образования. Опасными считают и родинки, которые имеют неравномерный окраск, когда присутствуют темные или светлые пятна на самом образовании. Также важно обращать внимание на размеры: если размер превышает 0,6 мм, то такое новообразование считается опасным. И последним важным фактором при диагностике онкозаболеваний кожи считается динамика.

Если из родинки начали выпадать волосы, если начала появляться корочка, или родинка начала менять размер - все это повод для того, чтобы обратиться или к семейному врачу или к дерматологу.

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