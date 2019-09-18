КСУ возглавил Александр Тупицкий: чего ожидать

Руководитель проектов по вопросам конституционного права центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко прокомментировала новость о том, что КСУ возглавил Александр Тупицкий.

Она заявила, что до назначения на должность судьи Конституционного суда мы не видели его достижений в сфере конституционного права или защиты прав людей. Соответственно, 100% можно сказать, что он по компетенциям в сфере правоведения, верховенства права ниже своих коллег.

На сегодня, на ее взгляд, ошибочно КСУ пошел на то, чтобы избрать главу Конституционного суда судьями, которые через пару дней сложат полномочия. Именно из-за этого мы имеем на должности главы КСУ Тупицкого.

Конституционный суд сам избирает себе главу. По словам Кириченко, там есть трое судей, которые были назначены под позорное голосование решения 2010 года, когда была изменена Конституция, именно эти люди сегодня и избрали нового главу.

"Через пару дней у них закончатся полномочия, придут другие, и уже бы мы имели другое голосование. Но суд наверное договорился, не наверное а точно договорился этот состав, и избрали уже и для новых судей на ближайшие три года главой Тупицкого", - заявила Кириченко.

По ее словам в данной ситуации имеет значении и привкус Януковича, потому что после Революции Достоинства мы вернулись к редакции 2004 года. Парламент четко сказал, что Конституционный суд превысил полномочия. Он уволил своих судей, которые по квоте парламента голосовали за это, и рекомендовал президенту и съезду судей сделать то же самое.

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