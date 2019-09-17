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17 сентября • обновлено в 13:35
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Обзор последних новостей: Студия OBOZREVATEL

49 Читать материал на украинском

Ведущие ObozTV Марина Клим и Денис Похила рассказали о последних новостях на данный момент.

  • Беленюк - Чемпион мира по греко-римской борьбе

  • Украинец будет судить матч Лиги Европы

  • Оккупанты отказались от идеи переименования Крыма

  • Украинцы выдвинули Зеленскому жесткий ультиматум относительно войны с РФ

  • Конфуз Путина

  • США доказали причастность Ирана к атаке на саудовский нефтяной завод

  • Путин предложил вооружить Саудовскую Аравию системами С-300 или С-400

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Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая линия с Владимиром Путиным Арест Фирташа
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