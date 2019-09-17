Обзор последних новостей: Студия OBOZREVATEL

Ведущие ObozTV Марина Клим и Денис Похила рассказали о последних новостях на данный момент.

Беленюк - Чемпион мира по греко-римской борьбе

Украинец будет судить матч Лиги Европы

Оккупанты отказались от идеи переименования Крыма

Украинцы выдвинули Зеленскому жесткий ультиматум относительно войны с РФ

Конфуз Путина

США доказали причастность Ирана к атаке на саудовский нефтяной завод

Путин предложил вооружить Саудовскую Аравию системами С-300 или С-400

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