Обзор последних новостей: Студия OBOZREVATEL

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США доказали причастность Ирана к атаке на саудовский нефтяной завод
Путин предложил вооружить Саудовскую Аравию системами С-300 или С-400
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