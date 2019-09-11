Смог в Киеве не оказывает вредного влияния на здоровье человека: чиновник

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан прокомментировал опасность от смога в Киеве

Что касается загрязнения воздуха, то он отметил, что для данного времени года это абсолютно свойственная ситуация. Мы каждый год в сентябре-октябре наблюдаем т.н. "белый смог", который формируется с утра.

Это связано, прежде всего, с низким движением воздуха, во-вторых, это высокая пожарная опасность в данное время года и выгорание больших площадей торфяников, которых очень много в Киевской области. И сегодня регистрируется пожары: горят Обуховские торфяники, горят леса в районе Прилук, горят леса в других регионах. И как раз Левый берег попадает под данный смог. Но к 12 часам смог уже отсутствует и показатели воздуха очень хорошие, заявил Рубан.

"Мы сегодня не фиксируем загрязнения воздуха, которое выше предельно допустимых концентраций. Но в местах максимального скопления автомобильного транспорта мы ежедневно фиксируем превышение по сернистому ангидриду, по формальдегидам, диоксидам, другим веществам, которые действительно вредно влияют на здоровье человека и вызывают, прежде всего, разные хронические заболевания органов дыхания, - добавил чиновник.

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