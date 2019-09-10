Мать жестоко издевалась на приемным ребенком

Экс-директор госдепартамента по усыновлению и защите прав ребенка Людмила Волынец прокомментировала скандал о матери из Днепра, которая жестоко издевалась над своим сыном.

Ребенок с порезанным телом и целым букетом болезней попал в реанимацию. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала новая мама мальчика. По ее словам, она впервые познакомилась с ребенком и тогдашней приемной матерью Натальей Касперской, когда та водила мальчика по больницам, чтобы "выбить" для него статус инвалида. Касперская на момент получения родительских прав и усыновления ребенка нигде не работала, была незамужем и имела наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По словам новой мамы мальчика госпожи Малыхиной, родственница предыдущей матери работала в службе по делам детей.

Людмила Волынец заявила, что она не видела документов по этой ситуации, и по ее мнению, если она просмотрит эти документы, то вряд ли информация о том, что на момент усыновления госпожа Касперская имела административное наказание, подтвердится. Она заявила, что 184 статья административного кодекса "очень расплывчатая", но скорее всего, по словам Волынец, суд бы обратил на это внимание.

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