Экономист заявил о коррупционных схемах в НАК ''Нафтогаз Украины''

Экономист, глава ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук прокомментировал новости о визите миссии МВФ в Украину.

Он заявил, что обеспечение деньгами Украины - это задача не МВФ, это задача самой Украины, а именно ее правительства. Поэтому мы будем еще достаточно долго зависеть от международных доноров, если Украина не начнет внедрять эффективные реформы. Относительно конфликта, который существовал между господином Гройсманом и представителями МВФ, то Гарбарук заявил, что ключевым здесь является неспособность населения оплачивать новые высокие тарифы, согласно достигнутым договоренностям. Поэтому как и правительству Гройсмана, так и новому правительству нужно договариваться о снижении тарифов, ведь у населения Украины просто физически нет денег, чтобы их оплачивать.

Также эксперт отметил, что любой новый заем увеличивает долговые обязательства Украины. Он отметил, что сотрудничество с МВФ нужно продолжать, но Украине стоит диверсифицировать источники заимствования средств. Он советует правительству рассматривать не только международных доноров, а также обратить внимание на собственное население, например, на предпринимателей, значительная часть оборота средств которых находится в тени.

Эксперт также заявил, что могут существовать схемы отмывания средств в структуре украинского монополиста на рынке газа, поскольку, по словам Гарбарука, объемы добычи газа постоянно уменьшаются, а затраты на производство в этой сфере постоянно увеличиваются. Он порекомендовал новым правоохранительным органам обратить свое внимание в этом направлении, и уже это, по мнению экономиста, сможет существенно уменьшить платежки.

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