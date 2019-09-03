Земля – это не продукт, люди ее не создают: мораторий на землю

Земля – это не продукт, люди ее не создают: мораторий на землю27 Читать материал на украинском
Эксперт по земельным вопросам Роман Головин прокомментировал новости об отмене земельного моратория в Украине.
Он отметил, что вопрос не стоит в создании самого рынка земли, поскольку, по мнению эксперта, рынок земли вообще не может существовать. Головин заявил, что в земельном вопросе можно говорить исключительно об обороте прав на землю.
Эксперт также отметил, что понятие "открытие рынка земли" не имеет уникального определения, ровно как и понятие "снятия моратория". Он заявил, что есть несколько абсолютно разных реалистичных вариантов развития событий. Например, когда землей могут владеть только украинцы и когда предоставляется право собственности одному лицу только на один участок. Другой вариант - это когда землей могут полностью владеть как физические, так и юридические лица, как украинцы, так и иностранцы.
Это две кардинально разные модели одного и того же процесса снятия моратория, заявил Головин.
Главным риском эксперт назвал то, что украинская земля может быть сконцентрирована в одних руках. Он добавил, что много веков назад люди решили использовать модель, когда земля расконцентрирована у разных людей. Такая модель существует не только в Украине, но и в других странах мира.
Земля - это не товар, человек не может его создавать, потому эксперт не видит привлечения большого количества инвестиций от рынка земли.
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