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3 сентября • обновлено в 12:13
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Без неприкосновенности власть сможет влиять на деятельность оппозиции: юрист

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Руководитель проектов по вопросам конституционного права центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко прокомментировала законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Эксперт отметила, что она так и не услышала причины, почему нужно полностью отменить депутатский иммунитет, а не ограничить его. Этого тезиса, по словам Кириченко, не прозвучало, аргументов не было. Она заявила, что все эксперты, которые высказывались по этому вопросу, единогласно считают, что полностью снимать депутатскую неприкосновенность в Украине необходимости нет, поскольку полное лишение депутатского иммунитета позволит не только привлечь народных избранников к уголовной ответственности, но и влиять на работу и даже препятствовать деятельности оппозиционных депутатов. Об этом, по словам Кириченко, неоднократно говорили и Конституционный Суд Украины, который рассматривал этот вопрос пять раз, и Венецианская комиссия, которая высказывалась по поводу этого вопроса еще в 2004 году.

В некоторых странах, которые были названы среди тех, где нет депутатской неприкосновенности, таких как Австралия, США и Германия, защита народного избранника присутствует, но в значительно более ограниченной форме по сравнению с Украиной, добавила эксперт.

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