Безопасность ребенка на дороге: от чего она зависит

Эксперт по вопросам безопасности детей Елена Лизвинская дала советы по улучшению ситуации с безопасностью детей на дорогах Украины.

Она отметила, что часто причиной несчастных случаев на дорогах становится неправильное поведение самого ребенка. Это поведение могут спровоцировать родители ребенка, которые с детства приучают его к нарушениям правил перехода проезжей части, своим примером показывая, что можно это делать и в этом нет ничего предосудительного.

В ситуации, когда на ребенка даже и наденут защитный жилет, который будет привлекать дополнительное внимание к нему на приезжей части, такой жилет может не спасти, если ребенок будет нарушать правила дорожного движения.

Лизвинская заявила, что яркие элементы одежды являются более заметными, привлекают больше внимания и могут обезопасить и защитить ребенка от неприятностей на дорогах.

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