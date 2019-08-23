Власть испугалась, что останется в меньшинстве: ветеран о двух парадах

Ветеран АТО Глеб Бабич прокомментировал, как ветераны будут участвовать в параде Защитников.

Он заявил, что не парады разделяют украинцев. Раздел, по словам ветерана, если он существует, то он происходит в головах.

Он напомнил об истории, после которой возникло два парада на День Независимости. Во-первых, властью парад был отменен. То есть, вообще отменен, напомнил Бабич. И только после того, как парад был отменен, вечером того же дня была инициатива многих людей – ветеранов, действующих военных, волонтеров. Они решили организовать свой собственный парад. После этого рядом ветеранских организаций были приняты определенные меры, они создали организационный комитет (для организации второго парада). И только после этого администрация президента начала менять формат своего мероприятия. Это был или испуг, что они окажутся в меньшинстве, или еще что-то, добавил Бабич.

"Но я не вижу, чтобы это было искренне. Потому что было это очень поздно", - зазявив ветеран АТО.

Выдачу 2000 грн военным ветеран назвал попыткой их купить. Именно так, по его мнению, выглядит эта ситуация после того, что произошло с парадом.

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