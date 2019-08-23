День Государственного Флага Украины: Зеленский объявил флешмоб

Сегодня 23 августа украинцы отмечают День флага. По случаю этого праздника президент Зеленский призвал раскрасить планету в желто-синие цвета.

День Государственного Флага Украины - это государственный праздник, который посвящен одному из его главных государственных символов - Флагу Украины. Отмечается он ежегодно в один и тот же день - 23 августа. На общегосударственном уровне официально этот праздник установлен указом Президента Украины Леонида Кучмы № 987/2004 "О Дне Государственного Флага Украины" от 23.08.2004. По этому сегодня украинцы отмечают еще и 15-ю годовщину со дня введения этого праздника.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам всего мира и предложил сегодня вывешивать украинский флаг на улицах и в домах.

"Давайте не поленимся и оденем наши улицы в желто-синие цвета", - призвал президент Украины.

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