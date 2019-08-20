Мы молчать не будем: Бабий о возможном отключении воды в городах

Ольга Бабий вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" прокомментировала возможное отключение воды в городах Украины.

Она заявила, что конкретно сейчас вопрос снижения стоимости электроэнергии для водоканалов не решен. И водоканалы до сих пор пользуются электроэнергией по новой, очень высокой цене. Весь июлю отработали по цене, которая была на 20% выше предыдущей. Но, работая так, водоканалы фактически несут убытки, добавила эксперт.

Если завтра Кабинет министров одобрит постановление про перевод водоканалов на фиксированный тариф по цене 1,68 грн – есть надежда, что водоканалы перестанут нести убытки с 1 сентября, потому что смогут централизованно заключать договоры по цене 1,68 грн. И угрозы их функционирования не будет, добавила Бабий.

Если не будет принято позитивного решения завтра, то мы будем информировать на наших ресурсах ассоциации, что, где и как происходит, как в каждом городе регулируется вопрос, заявила эксперт. Она также выразила надежду, что здравый смысл Национальной комиссии и Кабинета министров даст на этой неделе принять соответствующие решения.

Она обозначила свою позицию и заявила, что молчать не будет. Бабий планирует говорить о проблемах и каждую неделю будет публиковать эту информацию. То, что сейчас происходит со сферой водоснабжения – это ответственность не водоканалов. Это ответственность Кабинета министров и НКРЭКП, добавила эксперт.

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