Почасовая подача воды: когда запустят процесс

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус прокомментировал новость о том, что водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды.

Он заявил, что за решение о введении такого рынка электроэнергии ответственным является Кабинет министров Украины. Герус настаивает на том, что он предупреждал Кабмин о последствиях, которые возникли после нововведения.

Сегодня, по словам представителя президента, в Украине есть правительство, которое работает, и оно решения принимает или не принимает. При этом вчера состоялось совещание у президента, где были определены три шага, при помощи которых можно снизить цену на электроэнергию примерно на 20%. Сегодня будет совещание в Министерстве энергетики, завтра будет заседание Кабинета министров. Если такое решение будет принято, если НКРЭКП примет превентивное решение про снижение, которое предлагает Герус, то соответственно уже в ближайшее время можно будет сделать цену для водоканалов меньше на 20%, заявил он.

Он также заявил, что ни о каких отключениях энергии речь не идет.

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