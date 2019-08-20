В центре Киева ограничено движение на полтора месяца: ремонт на Пушкинской

Репортер OBOZREVATEL Юрий Пугач побывал на улице Пушкинской, которая находится в центре украинской столицы и ознакомился с тем, какие ремонтные работы там проводятся.

Планируемый ремонт на одной из центральных улиц Киева продлится менее двух месяцев. Там уже начались ремонтные работы. На улице проложат асфальтовое покрытие в два слоя, отремонтируют тротуары, на которых будут использовать новое покрытие и тактильную плитку. Кроме того, коммунальщики планируют заменить старое освещение улицы на современные фонари на новых опорах с ЛЕД-освещением. Также улица получит свою велосипедную полосу.

Работы продлятся полтора месяца, и завершить их планируют 30 сентября. До окончания ремонта движение по улице будет частично ограничено. Сейчас работает только 1 полоса движения в направлении от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной.

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