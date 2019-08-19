Кнопка безопасности: нововведения в парках Киева

В столице Украины за последние несколько лет кардинально изменились парки. Одним из образцов парковой культуры города Киева является парк "Наталка", который находится на Оболони.

Именно туда пришел репортер OBOZREVATEL, чтобы на собственном опыте проверить как работает кнопка "экстренной помощи", которая появилась в этом парке. Он отметил, что за последние годы в Киеве произошли кардинальные изменения в более чем 25 объектах. В парке "Наталка" эти изменения являются самыми заметными. Там перестелили дорожки, установили камеры, обновили освещение и урны, а также установили кнопки "экстренного вызова патрульной полиции". Их разместили на фонарных столбах. Сверху на коробках находятся красные мигалки.

Теперь для вызова полицейского нужно лишь нажать на кнопку и микрофоном, который находится в самой красной коробке, сообщить оператору о причине вызова.

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