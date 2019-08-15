На мнение болельщиков внимание не обращают: эксперт о новом тренере ''Динамо''

Алексей Михайличенко сегодня должен быть официально объявлен новым тренером ФК "Динамо" (Киев).

Он уже тренировал динамовцев в 2002-2004 годах, тогда столичный клуб выиграл два чемпионата Украины, один Кубок и один Суперкубок Украины. В 2004 году Игорь Суркис уволил Алексея Михайличенко после еврокубкового поражения турецкому "Трабзонспору" 1: 2. На тот момент Михайличенко заменил Йожеф Сабо. Среди других претендентов рассматривались Александр Заваров и Юрий Вернидуб.

Спортивный журналист Андрей Шахов рассказал о реакции болельщиков и вообще футбольного сообщества на пока еще неофициальные заявления о назначении главным тренером киевского "Динамо" Алексея Михайличенко. Он посоветовал дождаться официальных сообщений, но подтвердил, что слухи о назначении Михайличенко есть. Журналист отметил, что нельзя называть подобное назначение "старыми граблями", ведь сейчас совсем другие условия в футбольном мире, совсем другая команда и сам Михайличенко значительно опытнее чем 15 лет назад. Журналист также заявил, что сейчас состав "Динамо" объективно сильнее тех результатов, которые показывает клуб. И Шахов очень надеется, что новому тренеру удастся вернуть клуб на путь громких побед.

Спортивный журналист отметил, что количество болельщиков "Динамо" очень велико. Шахов озвучил цифру в 1 млн человек. Поэтому, по его словам, всем болельщикам не угодить, и даже если бы пришел Моуринью, который сейчас свободнен, были бы те, кто выражал бы недовольство, добавил эксперт.

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