Украина не должна давать воду в Крым: заявление заместителя министра

Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи заявил, что Украине не надо давать воду Крыму.

Питьевой у них достаточно, а все остальное – манипуляции, добавил он. Мы должны помнить о законе правового режима для временно оккупированных территорий – любой орган, любая государственная служба этих регионов является непризнанным. И любые заявления, обращения от туда вообще не нужно комментировать, настаивает эксперт.

Эксперт отметил, что водных источников, чтобы обеспечить гражданское население качественной питьевой водой в Крыму достаточно. В определенном количестве воды нуждается сельское хозяйство и химическая промышленность на севере Крыма. После того, как вода перестала подаваться Северо-Крымским каналом, оккупанты начали очень неэффективно выкачивать воду.

Он также тветил на вопрос, для чего это делается. Провальный туристический сезон и провальный сельско-хозяйственный период, ожидается крайне низкий урожай. И сейчас оккупационая власть в Крыму таким образом страхуется перед центральной властью, чтобы потом объяснить свои просчеты недостачей воды, которую перекрыла Украина.

Эксперт заявил, что практически каждый четвертый человек, который сегодня проживает в оккупированном Крыму, т.е. 25% населения полуострова, не имеет доступа к качественной питьевой воде. Все курортные города от Керчи до Ялты переведены на режимное водоснабжение, когда вода подается по несколько часов в сутки. Все это – ответственность оккупанта, добавил Киркчи, ведь даже в Женевских конвенциях прописано, что если страна оккупирует какую-то территорию, то она обязана все гуманитарные вопросы взять на себя.

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