США не боятся ракет РФ, но боятся что РФ создаст новый Чернобыль: заявления военного

Американский военный деятель, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах прокомментировал заявления, которые звучали от представителей США о взрыве под Архангельском в РФ.

Версию, что взрыв вблизи Архангельска связан с испытаниями крылатой ракеты нового типа, назвали в "New York Times", ссылаясь на источники в американской разведке. Газета написала, что состоялись испытания новой межконтинентальной ракеты с ядерной установкой под названием "Буревестник". Эта крылатая ракета может достичь любой точки планеты. Также сообщалось, что "Буревестник" практически недосягаем для перехвата американскими защитными системами на Аляске и в Калифорнии. Ранее подобную версию трагедии также выдвигали в международном агентстве ''Reuters''. Официальные же источники РФ сообщили о взрыве, который произошел в результате испытаний жидкого реактивного двигателя. Однако эта версия противоречит высокому уровню радиации, который был зафиксирован в Архангельской области.

Гарри Табах отметил, что США внимательно следит за всеми испытаниями на территории РФ. Он заявил, что с помощью спутников США могли определить пятно на траве, которую оставила ракета, сбившая малазийский "Боинг". Но, по словам эксперта, РФ продолжает врать и будет продолжать это делать, как делали это с подбитым "Боингом" и с гибелью 118 моряков на АПЛ "Курск". Он заявил, что США сейчас видят российские корабли, которые собирают ядерные отходы после аварии под Архангельском, видят, что уже произошло заражение воды. Табах утверждает, что все это можно измерить, но РФ все равно будет врать.

Эксперт заявил, что все разработки, которые сегодня тестируются в РФ, давно устарели. По его словам, эти технологии советская власть отложила на полку еще в 60-х годах из-за высокой опасности их использования. Он заявил, что в США не боятся оружия РФ, там боятся что РФ создаст еще один Чернобыль из-за своего непрофессионализма.

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