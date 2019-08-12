Оззи Осборн – мутант: официальные результаты исследований ДНК музыканта

Обнародовано исследование ДНК всемирноизвестного британского рок-музыканта Оззи Осборна (настоящее имя Джон Майкл Осборн).

Согласно результатам новых тестов вокалист легендарной рок-группы "Black Sabbath" ("Черный шабаш") - генетический мутант. Эти результаты объясняют высказывания самого Оззи, который неоднократно говорил, что слишком увлекался алкоголем и наркотиками, и сам не понимает, почему он до сих пор жив. Напомним, что Оззи родился в 1948 году в английском городе Бирмингем.

Американские ученые изучили ДНК музыканта и пришли к выводу, что именно генетическая мутация позволила Оззи пережить чрезмерное употребление наркотических веществ и алкоголя. Информация об этом появилась в газете "New York Post". По словам ученого Билли Салливана из медицинской школы при университете Индианы, у семидесятилетнего певца была обнаружена мутация, которая повышает защитные силы организма и делает его нечувствительным к различным стимулирующим веществам.

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