У половины старшекласников проблемы со зрением: врач-офтальмолог

Доктор офтальмологических наук, врач-офтальмолог, Сергей Рыков объяснил, почему люди начинают видеть хуже, и дал полезные советы, как сохранить четкое зрение.

По данным ВОЗ проблемы со зрением имеют около 300 млн людей в мире. Зрение ухудшается из-за гаджетов и стиля жизни современного человека. Эксперт отметил, что недавно он был свидетелем проверки, которую проводили в четырех школах. Эта проверка выявила, что 50% детей в старших классах имеют проблемы со зрением. Треть таких детей и их родители не знали о том, что у них началось ухудшение зрения. Врач подчеркнул, что для того чтобы говорить о профилактке слепоты, нужно говорить о причинах, которые могут ее вызвать. Основная причина прогрессирующего ухудшения зрения, это нагрузка глаз на близких расстояниях.

Врач отметил, что когда близорукость только начинает появляться, то ребенок хорошо видит вблизи, и пока у него возникает необходимость водить автомобиль или стрелять из ружья, ребенок может и не знать о том, что у него развилась проблема со зрением. Родители могут увидеть, что у ребенка проблемы, если ребенок слишком близко держит телефон. Он также отметил, что использование гаджетов допустимо со второго класса, но общее время их использования не должно превышать нескольких часов в день.

Если же возникли проблемы со зрением, то корректировки лазером можно делать только до сорока лет. Поэтому, по словам эксперта, с этим процессом желательно не затягивать. Также врач дал оценку очкам с перфорацией - он назвал их "аферой 20 века".

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