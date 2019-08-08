Нужен конкретный план действий: реакция Макрона и Меркель

Эксперт по международным вопросам Анна Шелест прокомментировала заявления президента Зеленского о необходимости срочной встречи в "нормандской формате".

Напомним, что президент Франции Макрон поддержал инициативу президента Зеленского, канцлер Германии также ответила утвердительно, но пока не определила срок проведения этой встречи. Эксперт отметила, что французский президент никогда не отказывался от встречи в "нормандском формате", но в течение последнего года он говорил, что нет смысла собираться на наивысшем уровне, если не будет конкретной повестки дня для ее проведения. И в этом случае генеральная линия Макрона по этому вопросу не изменилась, добавила Шелест.

Эксперт объяснила, что встречи в "нормандском формате" происходят на трех уровнях - это уровень официальных представителей, уровень министров иностранных дел и наивысший уровень - уровень глав государств. Именно на наивысшем уровне должны встретиться Зеленский, Путин, Меркель и Макрон. Президент Франции настаивает на наличии конкретного плана действий с датами и задачами, который будет создан до встречи.

Несколько месяцев назад Российская Федерация отказывалась от встречи, аргументируя это предстоящими президентскими выборами в Украине, добавила Шелест.

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