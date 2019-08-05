5 августа: обзор последних новостей спорта

Горняки установили рекорд Украины

17 разгромных побед над "Карпатами". Донецкий "Шахтер" в очередной раз обыграл львовский клуб с крупным счетом. Встреча в Харькове на ОСК "Металлист" завершилась со счетом 3:0. Именно этот успех и стал рекордным для горняков. 10 августа в 17:00 "Шахтер" встретится с "Динамо" на стадионе в Киеве.

"Манчестер Сити" выиграл Суперкубок Англии

Горожане победили "Ливерпуль" в серии пенальти. Для Украины эта новость имеет особый вкус, ведь "Манчестер Сити" одержал эту победу благодаря украинскому футболисту Александру Зинченко. Основное время матча завершилось со счетом 1: 1, и только серия пенальти определила победителей. Зинченко бил четвертым, голкипер "Ливерпуля" коснулся мяча, но все равно гол был забит. Окончательный счет встречи 5:4. Таким образом, "Манчестер Сити" стал первым английским клубом за всю историю, которому удалось выиграть четыре английские трофея.

Украинская сборная по баскетболу стала 9 на Чемпионате Европы

Юниорская мужская сборная Украины по баскетболу в возрасте до 18 лет сыграла заключительный матч на Чемпионате Европы в Дивизионе "Б". Он проходил в Румынии. В этом матче украинцы нанесли поражение сверстникам из Бельгии со счетом 65:57.

Сборная России опозорилась на Московском турнире

Россияне уступили сборной Ирана со счетом 84:91. Иранцы стали победителями этого турнира, одержав 2 победы в 2-х матчах. Российские фаны назвали игру своей команды позором.

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