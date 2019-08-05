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У Зеленского предложили сажать в тюрьму за переговоры с РФ

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Кандидат в народные депутаты Анна Коваленко прокомментировала инициативу своего коллеги Богдана Яременко о тюремном заключении за переговоры неуполномоченных на это лиц с Россией.

Коваленко отметила, что ее коллега на самом деле имел в виду приведение в порядок ситуации с переговорами с РФ. По ее мнению, переговоры по поводу освобождения украинских пленных, например, достаточно чувствительны к деталям, и участие любых третьих лиц, не уполномоченных на подобные переговоры, может существенно повлиять на их результат. Эксперт добавила, что переговоры происходят на разных уровнях, так, например, недавно состоялся телефонный разговор между президентами обеих стран. Коваленко отметила, что, вполне вероятно, ее коллега имел в виду также и господина Медведчука и господина Бойко, ровно как и других лиц, которые были замечены в постоянных контактах с РФ.

Будущий депутат также прокомментировала результаты обучения партии "Слуга народа", которое на прошлой неделе состоялось в Трускавце.

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Анна Коваленко
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