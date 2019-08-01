''Он просто хочет власти'': эксперт прокомментировал действия Филарета

Религиовед Руслан Халиков прокомментировал обращение патриарха Филарета к президенту Зеленскому и ОБСЕ из-за ликвидации УПЦ Киевского патриархата.

Напомним, что Министерство культуры Украины подтвердило, что Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) прекратила свое существование путем присоединения к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ). Халиков заявил, что с точки зрения патриарха Филарета (УПЦ КП) прихожан УПЦ КП фактически заставляют перейти к другой конфессии (ПЦУ). Более того, Филарет заявляет о рейдерских атаках на имущество УПЦ КП со стороны ПЦУ, которые, якобы, возглавляет предстоятель ПЦУ Эпифаний. Эксперт добавил, что, с точки зрения закона, происходит переход нескольких приходов из бывшего Киевского патриархата, бывшей Украинской автокефальной церкви, а также некоторых приходов Московского патриархата в состав ПЦУ.

Эксперт отметил, что этот процесс начал сам Филарет. По его мнению, процесс вышел из под контроля патриарха Филарета и перешел в правовое поле, поэтому для Филарета, по словам Халикова, эта ситуация может выглядеть как силовой захват. Эксперт добавил, что Филарет просто хочет власти, так как он планировал объединить все православные конфессии в Украине под своим контролем, а этого не произошло.

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