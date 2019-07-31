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Названы фамилии заказчиков убийства Кати Гандзюк

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Подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых ответила на вопрос: "Кто заказал Катю Гандзюк?"

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда ее дома произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Мужчина вылил кислоту на бывшую советницу городского главы города Херсона. Гандзюк попала в реанимацию с ожогами около 30% кожи. Адвокаты сообщали, что женщину облили концентрированной серной кислотой. Гандзюк умерла в больнице 4 ноября 2018 года. Марина Хромых, подруга Екатерины Гандзюк, назвала в эфире OBOZREVATEL фамилии трех человек, которые, по ее мнению, являются заказчиками убийства Екатерины. По ее словам, это Владислав Мангер, Евгений Рыщук и Андрей Гордеев.

Хромых заявила, что эти фамилии широко упоминались в СМИ в течение этого года, но так и не прозвучали из уст правоохранительных органов.

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