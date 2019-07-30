Пять лет освобождения Авдеевки: почему тогда это удалось

Военный эксперт Олег Стариков прокомментировал эффективность действий военных при освобождении Авдеевки.

30 июля ровно 5 лет назад украинские войска освободили город Авдеевка от оккупантов. Военный эксперт отметил, что эффективность действий украинской армии можно назвать очень высокой, ведь эффективность измеряется результатом, а результат был достигнут. Он также добавил, что правильно говорить не об освобождении города, а о "вытеснении оккупационных войск". Эксперт отметил, что и планирование, и проведение той операции было на очень высоком уровне, ведь ни один украинский военнослужащий во время операции не был ранен и не погиб.

Стариков отметил, что в Украине совершенно не развито военно-патриотическое воспитание. Он посоветовал больше говорить о победах, больше показывать их в СМИ. Вытеснение оккупантов из города Авдеевка эксперт считает безусловной победой, которая заслуживает широкой огласки.

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