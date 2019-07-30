Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Пять лет освобождения Авдеевки: почему тогда это удалось

81 Читать материал на украинском

Военный эксперт Олег Стариков прокомментировал эффективность действий военных при освобождении Авдеевки.

30 июля ровно 5 лет назад украинские войска освободили город Авдеевка от оккупантов. Военный эксперт отметил, что эффективность действий украинской армии можно назвать очень высокой, ведь эффективность измеряется результатом, а результат был достигнут. Он также добавил, что правильно говорить не об освобождении города, а о "вытеснении оккупационных войск". Эксперт отметил, что и планирование, и проведение той операции было на очень высоком уровне, ведь ни один украинский военнослужащий во время операции не был ранен и не погиб.

Стариков отметил, что в Украине совершенно не развито военно-патриотическое воспитание. Он посоветовал больше говорить о победах, больше показывать их в СМИ. Вытеснение оккупантов из города Авдеевка эксперт считает безусловной победой, которая заслуживает широкой огласки.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Олег Стариков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости