Загрязнение реки Рось: эколог заявляет, что информацию о химикатах утаивают

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко отметила, что общество не имеет абсолютно точной информации о количестве и классе ядовитых веществ, которые попали в реки Рось.

По ее словам, любое количество токсичных и ядовитых веществ, которые попадают в водоемы, наносит непоправимый вред для этого объекта. Кроме того, она заявила, что не названно количество веществ, которые попали в Рось, а также, какие именно вещества, эколог подчеркнула, что не был проведен жесткий и беспристрастный анализ этой ситуации.

Она напомнила, что средства защиты растений, при попадании в водный объект, приводят к гибели живых организмов, к оседанию этих ядовитых веществ на дно, с постепенным вымыванием до нижнего течения.

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