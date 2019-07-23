Реформа образования: эксперт рассказал, как разрушить ''феодализм'' ректоров вузов

Эксперт по вопросам образования Сергей Бабак отвечая на вопрос о реформе высшего образования, отметил, что некоторые вузы в Украине ректоры возглавляют уже 30 лет.

По его словам, нынешнюю систему высшего образования, систему управления университетами, в которой ректора становятся "феодалами", необходимо менять. Он отметил, что существует корпоративная система управления и даже есть законопроект в Верховной Раде, который находится в парламенте уже несколько лет, которым предполагается изменить эту структуру, где ректор должен быть в менеджером. По словам Бабака, в зоне ответственности ректоров находятся и новые комплексы, и тысячи людей, которые работают в ВУЗе.

В тоже время, он отметил, что ученый совет, который стоит отдельно, должен заниматься образовательными программами, учеными степенями, исследованиями и т.д. И эти две функции, по его мнению, нужно разделить.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!