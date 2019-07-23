Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Реформа образования: эксперт рассказал, как разрушить ''феодализм'' ректоров вузов

58 Читать материал на украинском

Эксперт по вопросам образования Сергей Бабак отвечая на вопрос о реформе высшего образования, отметил, что некоторые вузы в Украине ректоры возглавляют уже 30 лет.

По его словам, нынешнюю систему высшего образования, систему управления университетами, в которой ректора становятся "феодалами", необходимо менять. Он отметил, что существует корпоративная система управления и даже есть законопроект в Верховной Раде, который находится в парламенте уже несколько лет, которым предполагается изменить эту структуру, где ректор должен быть в менеджером. По словам Бабака, в зоне ответственности ректоров находятся и новые комплексы, и тысячи людей, которые работают в ВУЗе.

В тоже время, он отметил, что ученый совет, который стоит отдельно, должен заниматься образовательными программами, учеными степенями, исследованиями и т.д. И эти две функции, по его мнению, нужно разделить.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Сергей Бабак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости