Инициатива Вакарчука о формализации ''сосуществования'' с Россией: в Кабмине дали оценку

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, прокомментировал предложение лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука о принятии закона о "сосуществовании" с Россией.

По его словам, формализация сегодняшней неопределенной ситуации актуально. И ему импонирует тот комплексный подход Вакарчука который, по мнению чиновника, может решить большой комплексный вопрос.

Он отметил, что гастрольная деятельность украинских артистов в России, о которой говорил лидер партии "Голос", составляет 1% от общего перечня проблем, в котором он особо отметил "гастрольную деятельность" Виктора Медведука в Москве.

По формализации поездок частных лиц в Россию, то он отметил, что решение этого вопроса должно лечь на плечи нового состава Верховной Рады и быть предметом большой общественной дискуссии.

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