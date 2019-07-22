Депутаты от ''Слуги народа'' могут стать непредсказуемыми: политолог предупредила о возможных последствиях

Политолог Олеся Яхно не исключает того, что первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится в День Независимости Украины, 24 августа 2019 года.

По ее словам, такая символичность может быть использована новой властью, которая уже продемонстрировала себя приверженницей ярких публичных эффектов.

По ее словам, в партии власти отдают себе отчет в том, что какой-то процент депутатов, которые прошли в новый парламент как по партийным спискам, так и по мажоритарным округам от партии "Слуга народа", могут стать непредсказуемыми и могут стоять на своих позициях. Именно поэтому, по ее мнению, звучали предложения от представителя президента Украины Владимира Зеленского Руслана Стефанчука о том, что Раде необходимо принять законопроекты об отзыве депутатов, поднималась тема императивного мандата.

Она подчеркнула, что контролировать депутатов, о позиции которых ничего не было известно, как и то, была ли у них позиция вообще, очень трудно.

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