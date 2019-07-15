15 июля: обзор последних новостей

Правоохранители переходят на усиленный режим

С сегодняшнего дня и до окончания внеочередных парламентских выборов, все подразделения полиции и Государственной службы чрезвычайных ситуаций переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщают в отделениях коммуникации соответствующих учреждений. Рассказываем о том, как готовят служащих и сколько сколько их будет.

ДТП с кортежем Владимира Зеленского

14 июля микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны (УГО) Украины возвращался из командировки в Киев, попал в ДТП в Запорожской области. "Жертв нет. Сейчас на месте аварии работают правоохранительные органы. Дополнительно информируем, что штат УГО Украины укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха полностью соответствует требованиям действующего законодательства Украины", - сообщили в УГО.

Также там сообщили, что авто из кортежа президента Украины Владимира Зеленского в аварии не пострадали. Об этом ранее сообщали некоторые СМИ. "Кроме микроавтобуса, в ДТП попали два автомобиля полиции, которые двигались в том же направлении", - добавили в УГО. Отметим, что в аварию попал и автобус с детьми. Они не пострадали.

Под Николаевом авто въехало в группу детей-велосипедистов

Под Николаевом автомобиль врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадали шестеро детей. Авария произошла днем в воскресенье на трассе Николаев-Снигиревка. Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды. Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревка в направлении Николаева. "В районе поворота на село Красное водитель" Лады ", которая ехала следом, начал опрометчиво обгонять велосипедистов, не заметив КамАЗ, который ехал навстречу. Увидев грузовик, водитель легковушки резко повернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов ", - пишет издание. После столкновения автомобиль слетел в кювет. В результате ДТП пострадали шесть несовершеннолетних велосипедистов, преимущественно девушки в возрасте от 14 до 17 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в областную детскую больницу города Николаева. В автомобиле ВАЗ никто не пострадал.

Украинских моряков могут освободить до выборов

Военнопленных украинских моряков могут освободить до дня внеочередных парламентских выборов. Об этом накануне заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов. ЦИТАТА "Имею информацию ... на 90%, что наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было", - сказал глава государства.

Вчера, кстати, один из военнопленных украинских моряков – Андрей Шевченко – отмечал день рождения в русском плену. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ. Там отметили: "Для Украинской сегодняшняя дата - это не просто день рождения защитника, это еще один день тяжелой борьбы патриотов за национальные интересы Украины, за законность и справедливость, за украинские Черное и Азовское моря".

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