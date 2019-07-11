Дети не виноваты: продюсер рассказал, кто несет ответственность за выступления украинских детей-артистов в России

Продюсер Денис Путинцев прокоментировал изменение правил НОТУ, согласно которым организаторы запретили участвовать в отборе на Евровидение артистам, выступавшим в России с начала 2014 г.

По его словам, вина за участие в таких выступлениях должна лежать не на детях, а на их родителях, которые принимают решения и несут ответственность за своих несовершеннолетних детей. И это, подчеркнул продюсер, отличает детский конкурс от взрослого Евровидения, в отношении учасников которого можно говорить об этических нормах.

Он считает, что для развития детского творчества в Украине должны задуматься о том, чтобы проводить в стране конкурсы и фестивали, тем самым лишив необходимости поездок с теми же целями в Россию.

Путинцев считает, что необходимо больше внимания надо уделять и идеологическому подтексту, потому-что идеологическую войну, которая сейчас ведется против Украины, проигрывается и в гаджетах детей, которые кроме украинской музыки, слушают много слушают исполнителей российского репа.

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