Опоздали на несколько лет: председатель Комитета избирателей объяснил, почему выборы проходят по старой системе

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что сейчас выборы в Украине проходит в "карнавальном формате".

По его словам, несмотря на то, что к новому Избирательному кодексу есть много вопросов, крайне важно его принятие, которое должно состояться завтра, 11 июля. В противном случае, Верховная Рада 9-го созыва, начнет всю эту работу сначала, на что будет потрачено как минимум год работы парламента, для прохождения всей процедуры.

Вместе с тем он отметил, что впроекте Избирательного кодекса отсутствует ряд положений, которые бы создали в Украине настоящую избирательную реформу.

Он напомнил, что принятие нового Избирательного кодекса было обещанием коалиции "Европейская Украина", пяти парламентских фракций из шести, в которую входило 305 народных депутатов. Оно было прописано в коалиционном соглашении, с конечным сроком выполнения - март 2015 года.

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