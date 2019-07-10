Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

'' Дематюкация языка '': Богомолец обещала подумать, как заменить прозвище Путина

165 Читать материал на украинском

Народный депутат Украины Ольга Богомолец, автор скандального законопроекта, успокоила рядовых украинцев: наказывать "за мат" предлагается публичных лиц.

Она предложила людям самим определить, что такое "публичное пространство", в ктором может быть запрещена (и наказуемо) публичное использование обсценной лексики. Так, по ее словам, можно будет определиться, считают ли возможным использование мата в школах и медучреждениях.

Она считает уровень культуры политиков, по сравнению с британскими парламентариями, слишком низким, а использование мата - невозможностью другими средствами языка выразить свое мнение.

Однако, она отметила, что есть и проблемы с имплементацией этого закона. Так, например нет решения, каким образом можно опубликовать перечень слов, использование которых запрещено.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Ольга Богомолец
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости