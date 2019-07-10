'' Дематюкация языка '': Богомолец обещала подумать, как заменить прозвище Путина

Народный депутат Украины Ольга Богомолец, автор скандального законопроекта, успокоила рядовых украинцев: наказывать "за мат" предлагается публичных лиц.

Она предложила людям самим определить, что такое "публичное пространство", в ктором может быть запрещена (и наказуемо) публичное использование обсценной лексики. Так, по ее словам, можно будет определиться, считают ли возможным использование мата в школах и медучреждениях.

Она считает уровень культуры политиков, по сравнению с британскими парламентариями, слишком низким, а использование мата - невозможностью другими средствами языка выразить свое мнение.

Однако, она отметила, что есть и проблемы с имплементацией этого закона. Так, например нет решения, каким образом можно опубликовать перечень слов, использование которых запрещено.

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