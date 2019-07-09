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Мост Станице Луганской: стало известно, что мешает его реконструкции

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Заместитель министра по временно оккупированным территориям Украины Юрий Гримчак рассказал подробности реконструкции моста в Станице Луганской.

По его словам, линии разграничения должны проходить посередине моста, но в 2015 году, прикрываясь людьми, которые переходили мост, боевики вышли на наш берег и построили укрепления. По его убеждению, штурмовать эти укрепления было невозможно, потому что это был единственный переход в Луганской области и создавало большие трудности, в частности, с ремонтом моста. Он отметил, что тема моста уже обсуждается длительное время. И министерство, по его словам, привлекая Красный крест и другие международные организации, принимало участие в решении этой проблемы.

Гримчак отметил, что для начала реконструкции моста нужно, чтобы противоположная оккупационная сторона отвела войска и отремонтировала инженерные сооружения со своей стороны.

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