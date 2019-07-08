ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МедОбозГлавная

Восстановление Донбаса: экономист напомнил о суммах дотаций в мирное время

171Читать материал на украинском

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что только для ликвидации последствий экологических проблем, вследствие "хозяйствования" на временно оккупированных территориях Донбасса, понадобятся сотни миллионов долларов.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на восстановление Донбасса понадобится более 10 млрд евро, экономист напомнил, что кроме экономических проблем, по той информации, которая поступает из ОРДЛО, некоторые высокотехнологичные машиностроительные предприятия были разобраны и вывезены в Россию.

Он напомнил, что только суммы по невыплаченным пенсиям, которые, по данным ООН, получали более 600 тыс. Пенсионеров, составит 2 млрд долларов. Однако, примерно такую же сумму Украина направляла ежегодно на мирный Донбасс, в виде дотаций для убыточных государственных шахт. Экономист назвал эти дотации "платой за мир".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Виктор Скаршевский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости