Восстановление Донбаса: экономист напомнил о суммах дотаций в мирное время

Восстановление Донбаса: экономист напомнил о суммах дотаций в мирное время171Читать материал на украинском
Экономист Виктор Скаршевский отметил, что только для ликвидации последствий экологических проблем, вследствие "хозяйствования" на временно оккупированных территориях Донбасса, понадобятся сотни миллионов долларов.
Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на восстановление Донбасса понадобится более 10 млрд евро, экономист напомнил, что кроме экономических проблем, по той информации, которая поступает из ОРДЛО, некоторые высокотехнологичные машиностроительные предприятия были разобраны и вывезены в Россию.
Он напомнил, что только суммы по невыплаченным пенсиям, которые, по данным ООН, получали более 600 тыс. Пенсионеров, составит 2 млрд долларов. Однако, примерно такую же сумму Украина направляла ежегодно на мирный Донбасс, в виде дотаций для убыточных государственных шахт. Экономист назвал эти дотации "платой за мир".
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