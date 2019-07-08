Восстановление Донбаса: экономист напомнил о суммах дотаций в мирное время

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что только для ликвидации последствий экологических проблем, вследствие "хозяйствования" на временно оккупированных территориях Донбасса, понадобятся сотни миллионов долларов.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на восстановление Донбасса понадобится более 10 млрд евро, экономист напомнил, что кроме экономических проблем, по той информации, которая поступает из ОРДЛО, некоторые высокотехнологичные машиностроительные предприятия были разобраны и вывезены в Россию.

Он напомнил, что только суммы по невыплаченным пенсиям, которые, по данным ООН, получали более 600 тыс. Пенсионеров, составит 2 млрд долларов. Однако, примерно такую же сумму Украина направляла ежегодно на мирный Донбасс, в виде дотаций для убыточных государственных шахт. Экономист назвал эти дотации "платой за мир".

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