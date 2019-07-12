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Нафтогаз поможет сэкономить потребителям не по своей воле: Герус раскрыл детали хитрого плана

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Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус отметил, что в будущем снижение затрат потребителей газа будет связано с уменьшением заработков компании НАК "Нафтогаз".

По его словами, нынешнее суммарное снижение цены на газ для потребителей за три месяца – мая, июнь и июль – составило 21%, от цены которую платили в апреле этого года. В тоже время, он не смог дать прогноз по ситуации, которая сложится к началу отопительному сезону. По его словам, цена через 3-4 месяца будет зависит от определенных рыночных факторов, которые, в том числе, и повлияли на снижение цены в июле.

В тоже время, он высказал сказал, что в августе изменений в стоимости газа не прогнозируется.

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