Жара-2019: аграрий рассказал, какой урожай ждет Украину

Заместитель директора по научной работе Института садоводства НААН Украины Александр Ярещенко отметил, что жаркая погода в Европе даст о себе знать и украинскому урожаю.

По словам ученого, любые температуры, которые не являются оптимальными, становятся стрессом для растений. Однако, большей угрозой он назвал процесс климатических изменений. При этом опасность таких изменений, по его мнению, составляют не высокие или низкие температуры, а их непредсказуемость.

Он отметил, что аграрии пытаются подстраиваться к таким климатическим изменениям, но, к сожалению, они не всегда могут подстроиться под них оперативно. И если от жары защиту, хоть и затратная, но возможена, то защита от града требует серьезных инвестиций. Так, он отметил, что фермеры в Германии и Швейцарии, которые имеют современные высокие сельскохозяйственные технологии, не были готовы к нынешним екстимальным температурам, которые в этих регионах достигают +40 градусов.

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