''За месяц они достаточно показали, кого будут возвращать в сознание украинских граждан'': продюсер Игорь Кондартюк

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк отметил, что решение Апелляционного суда, об отмене запрета на демонстрацию сериала "Сваты", в правовом государстве, которым является Украина, дает основания для возвращения сериала в эфир "Плюсов".

Однако, он не видит целесообразности в такой трансляции. По его словам, опасность заключается в том, что исполнителя одной из главных ролей в сериале актера Федора Добронравова, демонстрируют в эфире 1+1, в сериале, который смотрят миллионы людей, и восхищаются человеком, который нарушает законы Украины.

Это, по словам продюсера, вопрос личной нравственной гигиены, которая, в отличие от использования зубной щеткой или туалетной бумагой, требует объяснения.

Он предположил, что Владимир Зеленский, как продюсер, мог бы дать совет актеру, как правильно и по украинскому закону можно попасть в Крым, чтобы не создавало обоим таких проблем.

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