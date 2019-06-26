Километр дороги стоит 3 млн гривен: раскрыты схемы коррупции в "Укравтодоре"

Почему в Украине разрушаются даже новые дороги? Кто виноват в отвратительном состоянии дорожного покрытия?

О "смотрящих" за украинскими дорогами и коррупции в "Укравтодоре" рассказывает эксперт по безопасности дорожного движения Алексей Павловский.

"Укравтодор" – это, наверное, идол украинской коррупции на сегодняшний день. Потому что 1 км дороги стоит 3 млн гривен. И если мы убираем на дорожной поверхности какой-то сантиметр определенного слоя – то зарабатываем на этом очень хорошие деньги. Здесь вопрос не в том, что не кладут эту дорогу, а в том, что ее делают некачественно", – говорит Павловский.

По его мнению, руководитель "Укравтодора" Славомир Новак просто не может не знать об этом.

"Я уверен, что он сидит на каких-то откатах. Человек, который руководит таким большим процессом, должен знать все тонкости этой работы... Если дорога некачественная, если она разрушается в течение года – значит ее положили неправильно, не по технологиям. Значит, должен быть ответственный. Значит, должно быть увольнение. Мы этого практически не видим", – объясняет эксперт.

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