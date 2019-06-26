Вятрович: декоммунизация – красная линия, которую украинцы не дадут переступить

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о попытках отменить декоммунизацию в Украине.

По словам известного историка, сам закон о декоммунизации сейчас рассматривается в Конституционном суде. При этом он заверил, что "по процедуре и по содержанию закон и его положения не противоречат текущей Конституции".

"В любом случае я уверен, что это та красная линия, которую украинское общество не даст переступить никаким политикам и судьям. Очевидно, что если будут попытки активно наступать на декоммунизацию, это вызовет очень острую реакцию со стороны общественности. Уверен, что мы увидим это уже на примере попыток отмены переименований, связанных с Бандерой и Шухевичем", – подчеркнул Вятрович.

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