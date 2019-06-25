ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МедОбозГлавная

Что будет с курсом доллара в Украине: экономический прогноз

279Читать материал на украинском

Что будет с курсом доллара в Украине? Каких отметок достигнет гривна к концу 2019 года?

Продолжаем разговор с экономистом Игорем Гарбаруком.

Первую часть эфира можно посмотреть здесь.

"Третий год подряд у нас абсолютно одинаковая тенденция. Январь, вторая декада, – пиковый рост (доллара. – Ред.). Потом падение до июня месяца. Июль, август – небольшой рост. Сентябрь-октябрь – основной пиковый рост. Потому что начало делового сезона, окончание сбора урожая, потребность в валюте и т.д. Думаю, что с учетом несбалансированной ситуации на конец года мы сможем дойти до коридора 28-29 грн/доллар", – прогнозирует Гарбарук.

Об обещаниях президента олигархам и о том, где найти деньги для госбюджета-2020 – узнайте из этого выпуска Студии Obozrevatel.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Игорь Гарбарук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости