Что будет с курсом доллара в Украине: экономический прогноз

Что будет с курсом доллара в Украине? Каких отметок достигнет гривна к концу 2019 года?

Продолжаем разговор с экономистом Игорем Гарбаруком.

Первую часть эфира можно посмотреть здесь.

"Третий год подряд у нас абсолютно одинаковая тенденция. Январь, вторая декада, – пиковый рост (доллара. – Ред.). Потом падение до июня месяца. Июль, август – небольшой рост. Сентябрь-октябрь – основной пиковый рост. Потому что начало делового сезона, окончание сбора урожая, потребность в валюте и т.д. Думаю, что с учетом несбалансированной ситуации на конец года мы сможем дойти до коридора 28-29 грн/доллар", – прогнозирует Гарбарук.

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