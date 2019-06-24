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"Профанация": эксперт о провале стратегии 20/20 по добыче газа в Украине

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Продолжаем обсуждать газовую тему с гостем студии – экспертом по экономическим вопросам Марией Яковлевой.

Первую часть эфира можно посмотреть здесь.

Поговорим о заявлении руководителя газового направления "Нафтогаза" Андрея Фаворова, который предложил министру энергетики Игорю Насалику встретиться в боксерском поединке. Что скрывается за этими словами?

А что на самом деле необходимо Украине? Эксперт рассказывает о добыче собственного газа и провале программы "20/20" от "Укргазвидобування" и напоминает, как компания просила три миллиарда долларов на закупку 60 буровых станков:

"...И только несколько экспертов поставили вопрос: "А где вы их бурить будете?" У вас есть данные геологической разведки? Нет. "Укргазвидобування" за последние 10 лет геологическую разведку не проводил, деньги в это не вкладывал. Так где бурить будете? Было сразу понятно, что это профанация. Прошло три года. Три года понадобилось нашему профессиональному правительству, чтобы убедиться, что это профанация".

Также обсуждаем идею Варшавы объединить польскую и украинскую ГТС: в чем ее преимущества и недостатки.

Как использовать ситуацию и двигаться вперед? Какие стратегии развития и будущее украинской ГТС? Узнайте больше о состоянии дел в украинской газовой сфере из этого выпуска Студии Obozrevatel.

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