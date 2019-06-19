Почему не разглашается "дорожная карта" Зеленского по Донбассу: новые версии

Эксперт по вопросам безопасности Роман Матковский, бывший глава департамента защиты национальной государственности СБУ, не исключил возможности прекращения огня на Донбассе.

"Я действительно усматриваю возможность прекращения огня. Обычно перед прекращением огня идет активизация с обеих сторон. Это как предпосылка", – объяснил он.

Также Матковский прокомментировал отказ команды президента Владимира Зеленского обнародовать "дорожную карту" по урегулированию конфликта на Донбассе по соображениям безопасности.

В частности, он считает вполне вероятным, что условие о неразглашении Зеленскому выдвинули западные партнеры Украины.

"Возможно, было условие Зеленскому не разглашать какие-то перспективные вопросы. Чтобы они из перспективных не превратились в провальные", – предположил эксперт.

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