Ликвидирована "огневая точка" террористов: появились подробности взрыва в Донецке

Бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук раскрыл детали "горячего утра" в Донецке, где 19 июня прогремел мощный взрыв.

По его данным, взрывом была ликвидирована батарея САУ калибром 152 мм (три единицы). Именно из этих самоходных артиллерийских установок террористы обстреливали жилые районы поселка Марьинка.

Впрочем, кем именно уничтожена установка – самими террористами или украинскими войсками – пока неясно.

"Я пока не могу разглашать всю информацию. Эта техника уничтожена. Она никогда больше не будет стрелять в сторону украинской территории", – отметил волонтер.

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