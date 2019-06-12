Детский труд: эксперт рассказала о главных нарушениях работодателей

Эксперт по вопросам трудоустройства Юлия Дрожжина отметила, что молодежь раньше начинает выходить на рынок труда и заявляет о себе, как об активной единице.

По ее словам, анализируя базу поданных резюме на портал поиска работы, можно утверждать, что несовершеннолетние изъявляют желание работать. Она объясняет это тем, что современные молодые люди начинают раньше вести социальную и трудовую жизнь.

Она напомнила, что действующим украинским законодательством прописаны условия, по которым работодатель может взять на работу несовершеннолетнего человека, начиная с 14-летнего возраста. Однако, как и в целом, на всем рынке труда Украины, не всё что прописано, по ее словам, выполняется.

В частности, она отметила, что не всегда подписывается договор с несовершеннолетним, не всегда несовершеннолетний не допускается к работе в ночное время. Она подчеркнула, что допуск к работе несовершеннолетнего возможен, если это происходит в свободное от учебы время.

Она считает, что главное не только наличие норм, но и их обязательное соблюдение и соответствующие органы, по ее словам, имеют контролировали их выполнение.

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