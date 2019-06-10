''ИхТамЕсть'': эксперт объяснил, почему Украина настаивает, что воюет с боевиками, а не Россией

''ИхТамЕсть'': эксперт объяснил, почему Украина настаивает, что воюет с боевиками, а не Россией77Читать материал на украинском
Военный эксперт Святослав Стеценко отметил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский использует почти ту же риторику, которую использовал его предшественник. По словам эксперта, Петр Порошенко был "президентом мира", в заявлениях которого не было заявлений о войне против России. До сегодняшнего дня, отметил эксперт, Украина воюет с террористами и боевиками, принадлежность которых не установлена. Такая позиция, по его убеждению, непонятна и военнослужащим, и определенной части населения.
Вместе с тем, он выразил надежду, что призывы Администрации Зеленского к России "вернуть контроль над боевиками на Донбассе", это определенная многоходовая комбинация, которая предусматривает определенные дальнейшие международные шаги. Вместе с тем он указал, что с 2016 года управление сложными современными системами, которые используются боевиками на Донбассе, ее обслуживания и использования, происходит исключительно под полным контролем РФ.
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