''ИхТамЕсть'': эксперт объяснил, почему Украина настаивает, что воюет с боевиками, а не Россией

Военный эксперт Святослав Стеценко отметил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский использует почти ту же риторику, которую использовал его предшественник. По словам эксперта, Петр Порошенко был "президентом мира", в заявлениях которого не было заявлений о войне против России. До сегодняшнего дня, отметил эксперт, Украина воюет с террористами и боевиками, принадлежность которых не установлена. Такая позиция, по его убеждению, непонятна и военнослужащим, и определенной части населения.

Вместе с тем, он выразил надежду, что призывы Администрации Зеленского к России "вернуть контроль над боевиками на Донбассе", это определенная многоходовая комбинация, которая предусматривает определенные дальнейшие международные шаги. Вместе с тем он указал, что с 2016 года управление сложными современными системами, которые используются боевиками на Донбассе, ее обслуживания и использования, происходит исключительно под полным контролем РФ.

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