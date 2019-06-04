Зеленский в Брюсселе: дипломат назвал темы, которые будут обсуждатся с лидерами Евросоюза

Дипломат Андрей Телиженко отметил, что в свой первый зарубежный визит в качестве президента Украины, который Владимир Зеленский осуществляет сегодня в Брюссель, он должен продемонстрировать тот внешнеполитический вектор, которым будет двигаться страна следующие пять лет. По его убеждению, Евроатлантический курс останется неизменным, но это движение будет происходить на условиях Украины, о чем Зеленский, как напомнил дипломат, заявлял ранее.

Он предположил, что эта встреча с новой официальной властью Украины в Брюсселе будет для лидеров ЕС ознакомительной и будут наработаны шаги, которые будут реализовываться в последующие годы. Среди главных экономических проблем, по предположениям дипломата, которые должен обсудить Зеленский, это прекращение экспорта украинского леса и другие вопросы, в которых Украина ранее шла на уступки в переговорах с Евросоюзом.

Напомним, в рамках визита в Брюссель президентом Украины Владимиром Зеленским запланированы встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польши Анджеем Дудой, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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