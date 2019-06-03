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Полицейским ''стрелкам'' на Киевщине смягчили статью: в ГБР объяснили почему

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Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Анжелика Иванова отметила, что смягчение категории преступления для полицейских, которые подстрелили 5-летнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, произошло потому, что предварительная квалификация преступления была определена еще до проведения необходимого количества следственных действий .

По ее словам, вчера были задержаны двое подозреваемых в порядке 208 статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи Киевского территориального управления ГБР сообщили им о подозрении в причинении нанесения тяжкого телесного повреждения по неосторожности, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас она сообщила, что сейчас готовится ходатайство в суд, с целью избрании им меры пресечения, однако она не смогла указать, когда это заседание суда состоится.

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