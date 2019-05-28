Снижение цены на газ: эксперт уверяет, что потребитель почувствует разницу

Эксперт по энергетическим вопросам Татьяна Бойко отметила, что снежение с июля цены на газ для населения, о чем в прошлом месяце правительство приняло соответствующее постановление, потребители почувствуют. По ее словам, на мировых рынках газа цена демонстрирует тенденцию к снижению, что должно отразиться и в платежках, как минимум, в летние месяцы.

Она отметила, что несмотря на то, что снижение цены на газ в летний период это является общей тенденцией, говорить об однозначном повышение цены в осенне-зимний период трудно.

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